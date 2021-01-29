Jeep представил новые версии Compass, Wrangler и Renegade

Лимитированный тираж, приуроченный к 80-летнему юбилею бренда, получил символичное название 80th Anniversary. Автомобили особой серии отличаются броским стайлинг-пакетом, дизайнерскими колесными дисками, матовым темно-серым цветом кузоваGranite Crystal.

Изменения коснулись и интерьера, где появилась оригинальная отделка салона, включая обивку кресел с ромбовидным рисунком, вольфрамовой контрастной прострочкой и глянцевыми декоративными черными вставками. Принадлежность к праздничному изданию подчеркивают таблички и шильдики, «разбросанные» повсеместно.

Кроссоверы Jeep Renegade и Compass, а также бескомпромиссный внедорожник Wrangler могут похвастать обилием умной электроники, полностью светодиодной оптикой и новым мультимедийно-развлекательным центром. Не обошлось без увесистого букета систем безопасности.

Автомобили уже отгружаются европейским дилерам, а вот вопрос их поставки в Россию пока остается без ответа.