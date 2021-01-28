Без шансов: кто заплатит за ремонт, если на автомобиль упало дерево

Прежде всего — не паниковать! Первое, что нужно сделать — это снять со всех возможных ракурсов фотографии и видео происшествия. Далее — подать заявление в полицию. В нем подробно описать, что, где, когда и как произошло, а также указать сумму предварительной оценки ущерба и возможных виновников. А после — начать подготовку к судебным разбирательствам с управляющей компанией, хотя смысла в этом особого и нет. Но обо всем по порядку.

О происшествии автору этих строк сообщили по телефону сотрудники районного ГБУ «Жилищник». Спустя пару минут после того, как я спустилась во двор, уже подъехал наряд полиции, сделавший фотографии моей пострадавшей машины. Я тоже зафиксировала все «увечья» на смартфон — из-за упавшего дерева серьезно пострадали крыша и лобовое стекло. Ущерб для меня значительный: его предполагаемая сумма составляет более 250 000 рублей.