Без шансов: кто заплатит за ремонт, если на автомобиль упало дерево

Прежде всего — не паниковать! Первое, что нужно сделать — это снять со всех возможных ракурсов фотографии и видео происшествия. Далее — подать заявление в полицию. В нем подробно описать, что, где, когда и как произошло, а также указать сумму предварительной оценки ущерба и возможных виновников. А после — начать подготовку к судебным разбирательствам с управляющей компанией, хотя смысла в этом особого и нет. Но обо всем по порядку.
О происшествии автору этих строк сообщили по телефону сотрудники районного ГБУ «Жилищник». Спустя пару минут после того, как я спустилась во двор, уже подъехал наряд полиции, сделавший фотографии моей пострадавшей машины. Я тоже зафиксировала все «увечья» на смартфон — из-за упавшего дерева серьезно пострадали крыша и лобовое стекло. Ущерб для меня значительный: его предполагаемая сумма составляет более 250 000 рублей.
Полицейские предложили проехать с ними в участок для составления заявления о происшествии. Кстати, электронный полис ОСАГО, имеющийся у меня, их не удовлетворил — пришлось быстро распечатать документ. В УВД района Марфино мне выдали 2 образца — самого заявления и объяснительной — которые я заполнила, отметив время и место происшествия, а также характер повреждений и причину их появления, то есть упавшее на автомобиль дерево.
Дальше началось самое забавное — надо было убрать «орудие» с машины. ГБУ «Жилищник района Марфино» выделило для этой цели троих рабочих, которые, как бы ни старались, не смогли «очистить» автомобиль чисто физически. В итоге совместными усилиями шести мужчин дерево таки было повержено на снег. Мне оставалось только транспортировать авто в сервис, где в ближайшие дни независимый эксперт зафиксирует повреждения и оценит ущерб, нанесенный автомобилю.
Ущерб, к слову сказать, немалый: «сложившаяся» крыша — это не помятый капот или бампер, поэтому стоимость ремонта под ключ обойдется примерно в половину стоимости автомобиля. При этом никакую компенсацию за потраченные нервы и время «Жилищник» не выплатит, а судиться с ним за то, что коммунальщики вовремя не спилили дерево, придется минимум полгода.
— В судебном порядке заявлять можно всё, что угодно. Но вопрос всегда в обоснованности требований и доказательствах причиненного ущерба — например, морального, — прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» юрист Даниил Черных-Аипов.
Что касается материального ущерба, тут всё более-менее понятно. С моральным же сложнее потому, что у нас даже за потерю близкого суды взыскивают около 500 000 рублей, часто меньше. Компенсации в размере 5000 за поврежденный автомобиль — это практически устоявшаяся практика. Так стоит ли из-за нее бодаться, если адвокат выйдет дороже?
— Что касается упущенной выгоды — вы потратили рабочее время или не доехали по важным делам — то при наличии доказательств (договоров, справок, иных документов, свидетельских показаний и пр.) такая возможность есть, но, тем не менее, общая практика на этот счет весьма негативна, и суды смотрят на это косо. Мы не привыкли считать, чего и сколько потерял человек, когда решал обрушившуюся на него проблему. Или вовсе потерял заработок, если его работа связана с перевозками пассажиров, например. Эта практика порочна, но я лишь констатирую то, что есть на данный момент, — поясняет юрист.
Кроме головной боли и колоссальных затрат на восстановление авто (причем если вы ездите ежедневно, то будете заинтересованы в скорейшем ремонте, а это дороже), есть еще один неприятный фактор, который вряд ли понравится ряду городских активистов, неравнодушных к экологической проблеме.
Каждое спиленное в Москве дерево воспринимается многими из них как вызов. Однако, практика показывает, часть сухостоя в столице просто необходимо утилизировать по причине того, что он несет огромную опасность для окружающих. И хорошо, что в нашем случае дерево упало на автомобиль, а не на случайного прохожего.
Мы обязательно продолжим свой «репортаж» — расскажем, исходя из собственного опыта, как в таком случае добиться справедливости и реально ли это вообще. Но что было бы, какой бы возник резонанс, если бы дерево все же упало на голову человека, который гулял с собакой? Или выходил из подъезда. Или проезжал мимо на этой же машине.
Неужели сухостой и красиво написанные посты в социальный сетях, призывающие бороться за сохранность окружающей среды, стоят того, чтобы жертвовать чьей-то жизнью?