Обновленный Mitsubishi Eclipse Cross подорожал на 250 000 рублей

Дореформенный Eclipse Cross оснащался только полуторалитровым турбомотором отдачей 150 л. с. Но теперь модель вдобавок получит двухлитровый атмосферник такой же мощности — проверенный агрегат хорошо знаком по «Аутлендеру».

В исполнении 2.0 Intense 2WD CVT модернизированный кроссовер будут предлагать за 2 379 000 рублей, а 1.5T Ultimate 4WD CVT отдадут клиенту за 2 719 000 «целковых». Между тем, сейчас 150-сильный турбированный «Эклипс» реально приобрести за 2 130 000, то есть на четверть миллиона дешевле.

Не отпугнут ли такие ценники покупателей? В российском офисе Mitsubishi уверены, что нет, поскольку модель обновилась достаточно сильно. Вдобавок ее длина после рестайлинга выросла на 140 мм (до 4545 мм), а объем багажника увеличился на 18% — с 310 до 405 литров! Другим достижением стало появление современных ездовых ассистентов.

Между тем, как стало известно порталу «АвтоВзгляд», в дилерские центры Mitsubishi только что поступила последняя партия «заряженной» версии «Аутлендера». Оказывается, что трехлитровые кроссоверы с полным приводом в нашу страну больше привозить не будут.