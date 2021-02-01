Обновленный Mitsubishi Eclipse Cross подорожал на 250 000 рублей

Фото производителя.
Компания «ММС Рус» объявила цены на обновленный кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross, чьи продажи намечены на апрель 2021 года. Портал «АвтоВзгляд» внимательно рассмотрел прайс-листы.

Дореформенный Eclipse Cross оснащался только полуторалитровым турбомотором отдачей 150 л. с. Но теперь модель вдобавок получит двухлитровый атмосферник такой же мощности — проверенный агрегат хорошо знаком по «Аутлендеру».

В исполнении 2.0 Intense 2WD CVT модернизированный кроссовер будут предлагать за 2 379 000 рублей, а 1.5T Ultimate 4WD CVT отдадут клиенту за 2 719 000 «целковых». Между тем, сейчас 150-сильный турбированный «Эклипс» реально приобрести за 2 130 000, то есть на четверть миллиона дешевле.

Не отпугнут ли такие ценники покупателей? В российском офисе Mitsubishi уверены, что нет, поскольку модель обновилась достаточно сильно. Вдобавок ее длина после рестайлинга выросла на 140 мм (до 4545 мм), а объем багажника увеличился на 18% — с 310 до 405 литров! Другим достижением стало появление современных ездовых ассистентов.

Между тем, как стало известно порталу «АвтоВзгляд», в дилерские центры Mitsubishi только что поступила последняя партия «заряженной» версии «Аутлендера». Оказывается, что трехлитровые кроссоверы с полным приводом в нашу страну больше привозить не будут.

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1 февраля 2021
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