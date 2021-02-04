Chery нашла способ удешевить Tiggo 8 для россиян

В конце прошлого года Chery начала торговать обновленными кроссоверами Tiggo 4, а затем вывела «особенную» версию этой модели. Теперь маркетологи решили подогреть интерес и к флагманскому Tiggo 8: в гамме двигателей появился младший турбомотор объемом 1,5 литра и мощностью 147 л. с. С ним сочетается шестиступенчатый преселективный «робот».

Прежний вариант — с двухлитровым наддувным двигателем и вариатором — никуда не делся. Притом, несмотря на меньшую мощность свежей модификации, с «полторашкой» Chery Tiggo 8 ускоряется даже шустрее: разгон до 100 км/ч занимает 9,8 секунды вместо 10,0.

Как подсчитал портал «АвтоВзгляд», младший мотор позволяет сэкономить покупателю 80 000 рублей. Правда, пока «малокубатурник» доступен только при заказе топовой комплектации Prestige. Но, возможно, если публика распробует исполнение 1.5, список комплектаций будет расширен.

Кстати, компании Chery и Huawei подписали соглашение о совместной разработке «интеллектуальных решений». Портал «АвтоВзгляд» решил разобраться, над чем конкретно будут работать производитель автомобилей и электронный гигант.