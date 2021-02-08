Audi привезла в Россию экзотический кроссовер e-tron Sportback

В нашу страну приедет версия со сложным названием Audi e-tron 55 quattro Sportback. У нее два электромотора отдfчей 170 и 190 л. с., суммарно — 360 л. с. Впрочем, на короткое время установка может выдавать аж 408 л. с. и 664 Нм тяги. Согласитесь, недурно.

На одной зарядке «электричка» готова преодолеть очень приличные 446 км, а время разгона до 100 км/ч составляет 5,7 с. Впрочем, на практике оценить эти характеристики смогут немногие, ведь дилеры будут просить за кросс-купе 6 485 000 рублей.

Чуть раньше «четыре кольца» вывели на российский рынок универсал Audi RS 6 Avant и лифтбэк Audi RS 7 Sportback. Еще одна интересная новинка — кроссовер Audi RS Q8 за 10 240 000 рублей. Технически он ничем не отличается от Lamborghini Urus, но стоит вдвое дешевле.