В России стартуют продажи обновленного Kia Soul

По умолчанию освеженный Kia Soul получил систему, напоминающую водителю о наличии в салоне задних пассажиров, чтобы при выходе в машине не остались дети или домашние животные. Комплектация Prestige обзавелась возможностью дистанционного пуска двигателя и функцией бесключевого доступа.

Версии Luxe+, Prestige+ и Style+ отныне оснащаются мультимедиа с 8-дюймовым тачскрином и сервисами «Яндекс», а также возможностью выхода в глобальную «паутину». Карты могут работать в режиме «офлайн».

Всего же обновленный KIA Soul доступен в 17 вариантах исполнения и с тремя бензиновыми движками. В их числе — 1,6-литровый мотор о 123 «жеребцах», 150-сильный агрегат объемом 2 литра, а также наддувный двигатель мощностью в 200 л. с.

Стоит добавить, что в минувшем году счастливыми обладателями Kia Soul на нашем рынке стали без малого 12 000 россиян. Стартовая цена компактного кроссовера — 1 149 900 рублей.