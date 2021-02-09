Geely КХ11: китайцы готовят «убийцу» Hyundai Santa Fe

Geely KX11 — машина длиной «около 4,8 метра», как сообщает пресс-служба китайской марки. Впрочем, модель прошла процедуру обязательной сертификации, так что точные габариты тоже известны: длина — 4770, ширина — 1895, высота — 1689 мм, а размер колесной базы — 2845 мм. То есть китайский новичок по формату будет похож на Hyundai Santa Fe.

В гамме двигателей заявлены две версии двухлитрового турбомотора — отдачей 218 и 238 л. с. С обеими «дружит» восьмидиапазонный «автомат» Aisin. Этот силовой агрегат хорошо знаком россиянам по премиальному Geely Tugella.

Новый автомобиль будет официально презентован 19 апреля на Шанхайском автосалоне. Именно тогда мы узнаем еще больше подробностей. Но китайская пресса уже предрекает: KX11 станет новым хитом марки Geely.

Кстати, компания Geely только что спасла обанкротившуюся марку Lifan. Правда, к выпуску старых лифановских моделей новые хозяева решили не возвращаться. Более того: на память не стали оставлять даже эмблему автопроизводителя!