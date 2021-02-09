Когда приедет в Россию новый Mitsubishi Outlander

По нашей информации, российское представительство Mitsubishi точно не сможет привезти новейший Outlander до конца этого года. Старт продаж состоится не раньше 2022-го, притом поначалу в Россию придут экземпляры заграничной сборки. Скорее всего, это будут автомобили, сделанные на японской производственной площадке.

Разумеется, в московском офисе бренда обсуждают необходимость локализации новинки — без этого компании придется платить громадный утилизационный сбор, что обязательно скажется на цене модели. Но финальное решение по поводу постановки машины на конвейер завода под Калугой пока не принято.

Кстати, сам завод сейчас переживает модернизацию. Она потребовалась, чтобы запустить обновленный Pajero Sport. Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» директор по маркетингу и PR российского офиса Mitsubishi Илья Никоноров, премьера обновленного «здоровяка» состоится 2 марта. А живые машины поступят к дилерам ближе к маю.