Toyota RAV4 получила в России новые и технологичные опции

Система Connected Services позволяет отслеживать состояние и местоположение машины через мобильное приложение. Водитель, установивший на свой смартфон приложение MyT, сможет, например, пользоваться встроенным навигатором, контролировать межсервисный интервал и записываться на ТО, видеть уровень заряда аккумулятора, плюс оперативно вызывать службу помощи на дороге.

Toyota RAV4 Style доступна для покупки в кредит по программе «Комфорт+» с низким ежемесячным платежом в 9700 рублей. Чтобы воспользоваться этим предложением, из 1 929 000 рублей общей стоимости нужно внести 964 500 первоначального взноса.

Также до конца февраля действует кредитное предложение со специальной ставкой всего 4% годовых. Условия программы — первоначальный взнос от 10% от стоимости автомобиля, а срок кредита — 12 месяцев.

Для тех, кто любит технику покрупнее, у нас тоже есть новость. В Россию привезли первый экземпляр Toyota Land Cruiser 300! Притом машина имеет традиционную раму, хотя некоторые источники предрекали появление несущего кузова.