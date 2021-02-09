В России открыт прием заказов на обновленный Mitsubishi Eclipse Cross

Цены были объявлены заранее: в исполнении 2.0 Intense 2WD CVT модернизированный кроссовер решили продавать за 2 379 000 рублей, а 1.5T Ultimate 4WD CVT предложат за 2 719 000 «целковых».

Как нетрудно догадаться из названия версий, кроме полуторалитрового турбомотора на 150 л. с., в гамме появился двухлитровый атмосферник такой же мощности — проверенный агрегат хорошо знаком нам по «Аутлендеру».

И вообще: модель обновилась достаточно сильно. Ее длина после рестайлинга выросла на 140 мм (до 4545 мм), а объем багажника увеличился на 18% — с 310 до 405 литров! В салоне главная обновка — восьмидюймовый дисплей мультимедийной системы, дополненный механическими «крутилками».

И еще одна новость от «трех бриллиантов». Мы пока не знаем, каким будет следующее поколение Mitsubishi Outlander, но машина уже встала на конвейер: первый экземпляр выехал из ворот завода в японском Окадзаки. Портал «АвтоВзгляд» уточнил, кому достанется первая партия новеньких авто.