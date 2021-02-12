Японцы рассказали, каким будет Infiniti QX60 нового поколения для России

Новая «шестидесятка» сейчас только проходит испытания, а чтобы публика возжелала новинку еще сильнее, в Сеть «вбросили» несколько снимков тщательно закамуфлированной машины.

Кроме того, японский премиум-бренд поспешил развеять слухи, будто под капотом появится двухлитровый турбомотор. Слава автомобильным Богам — большой кроссовер сохранит атмосферный мотор V6 объемом 3,5 литра и отдачей 283 л. с.

К могучему движку «приставят» 9-ступенчатый «автомат» марки ZF, притом немецкие трансмиссионщики приладили «активные опоры» для гашения вибраций. Также известно, что система полного привода получит пять режимов: стандартный, экологичный, спортивный, зимний и персональный.

Ждать премьеры осталось совсем недолго. Тем, кому совсем не терпится, рекомендуем взглянуть на концепт QX60 Monograph — серийный вариант будет его отражением.