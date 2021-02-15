В России стартовали продажи бюджетной версии Geely Tugella

Новый кроссовер Geely Tugella буквально за пять дней после запуска продаж собрал рекордное количество клиентских заказов. И это, надо добавить, в последних числах декабря. Для стимуляции спроса китайцы выкатили на рынок более дешевую версию модели с пафосным названием Luxury.

Автомобилю достались датчики освещения и дождя, центральный замок с бесключевым доступом, а также функция запуска мотора клавишей и двухзонный климат с системой очистки воздуха. Кроме того, кроссовер получил 19-дюймовые «катки», обогревы и электроприводы всего и вся, «кожу-рожу», парктроники по кругу и панорамный люк в крыше.

Помимо прочего, амбициозный «китаец» щеголяет ассистентом экстренного торможения и помощником при движении на склоне, а еще фронтальными и боковыми эйрбегами, включая боковые шторки безопасности. Согласитесь, наборчик весьма солидный! И все это богатство попросит за себя 2 399 900 рублей.