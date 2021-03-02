Новый Audi Q5 проходит дорожные тесты

Прототип Audi Q5 e-tron пока плотно обтянут камуфляжной пленкой, поэтому какие-либо подробности разглядеть трудно, однако самый большой интерес вызывают пропорции модели.

Дело в том, что новинка построена на архитектуре Premium Platform Electric (PPE), которую производитель разработал совместно с Porsche. Уже известно, что на ней будет базироваться полностью электрический Macan. Это значит, что Audi Q5 e-tron станет компактнее обычного «е-трона» (его уже продают в России) при этом, что колесная база у модели станет больше. Напомним, что именно она влияет на размер салона. То есть можно предположить, что электрический Q5 будет просторнее более крупного Audi e-tron.

Audi Q5 e-tron намерены продавать вместе с бензиновыми и дизельными версиями Q5, так что модель точно посетит российский рынок. Произойдет это не раньше 2022 года. Именно тогда намечена ее мировая премьера.