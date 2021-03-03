Volvo рискует покинуть российский рынок к 2030 году

В соответствии с планом, уже к 2025 году пятьдесят процентов мировых продаж Volvo составят электромобили, а остальные пятьдесят — модели с гибридной силовой установкой. К 2030 году останутся только электрокары. Что касается традиционных моторов, то все работы над новым поколением агрегатов серии Drive E прекратят. Эти двигатели просуществуют до 2030 года, но замены им уже не будет.

Портал «АвтоВзгляд» уверен, что на российском рынке подобная стратегия принесет Volvo лишь проблемы. 'Электрички у нас непопулярны и слишком дороги. Да и зарядной инфраструктуры практически нет. Поэтому шведский бренд рискует покинуть наш рынок к 2030 году. Хотя не все так плохо.

Напомним, что в августе 2010 года компания Volvo Cars вошла в состав китайского холдинга Zhejiang Geely. Исходя из данного факта предположим, что все технологии по производству традиционных моторов возьмут китайцы. Они уже представили амбициозный кроссовер Tugella. Значит если все шансы предполагать, что следующий SUV, у которого будут современные вольвовские моторы и технологии, может просто порвать рынок.