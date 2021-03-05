Skoda продолжает раскрывать по частям секреты недорогого кроссовера Kushaq

Кроме того, шкодовцы успели поделиться парой эскизов, которые прозрачно намекают на внешность грядущей новинки. А сейчас подоспели новые скетчи, раскрывающее оформление интерьера.

Центральным элементом салона Skoda Kushaq станет отдельно вынесенный дисплей мультимедийной системы диагональю до 10 дюймов. Также на эскизах видна характерная линия под ним, повторяющая форму фирменной решетки радиатора чешской марки.

Кроме того, новый SUV для рынка Индии должен удивить клиентов невероятно просторным салоном, несмотря на относительно скромные наружные габариты. И, конечно, Skoda обещает многофункциональные отделения для хранения и целый ряд решений Simply Clever.

Между тем, в России сложилась довольно каверзная ситуация. Под «налог на роскошь» попали даже вполне «народные» марки Peugeot и Skoda. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает подробности.