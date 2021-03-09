Porsche выводит на российский рынок новый кросс-универсал

Базовую версию кросс-универсала дилеры продают за 7 570 000 рублей. У такого автомобиля силовая установка выдает 380 сил, а максимальный запас хода равен 450 км. За 121 583 рубля можно заказать пакет Offroad Design, увеличивающий дорожный просвет на 10 мм, а полноуправляемое шасси обойдется еще в 151 538 рублей.

За топовую версию — Taycan Turbo S Cross Turismo — просят 12 780 000 рублей. Тут в распоряжении водителя уже 761 л. с. Такая силовая установка позволяет разогнаться до 100 км/ч всего за 2,9 секунды, а запас хода равен 388 км.

Сейчас немцы строят планы по дальнейшему расширению модельного ряда электромобилей. Поэтому, скорее всего, следующей моделью на электротяге станет универсал Taycan Sport Turismo.