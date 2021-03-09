Porsche выводит на российский рынок новый кросс-универсал

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Новый Porsche Taycan Cross Turismo, построенный на основе концепта Mission E Cross Turismo, показали только на прошлой неделе. Продажи новинки в США уже начались и приятно, что Россия не стала отстающей: представительство марки уже озвучило прайс-лист на новинку в рублях. В нашей стране кросс-универсал предлагают в четырех модификациях, также как и в других странах.

Базовую версию кросс-универсала дилеры продают за 7 570 000 рублей. У такого автомобиля силовая установка выдает 380 сил, а максимальный запас хода равен 450 км. За 121 583 рубля можно заказать пакет Offroad Design, увеличивающий дорожный просвет на 10 мм, а полноуправляемое шасси обойдется еще в 151 538 рублей.

За топовую версию — Taycan Turbo S Cross Turismo — просят 12 780 000 рублей. Тут в распоряжении водителя уже 761 л. с. Такая силовая установка позволяет разогнаться до 100 км/ч всего за 2,9 секунды, а запас хода равен 388 км.

Сейчас немцы строят планы по дальнейшему расширению модельного ряда электромобилей. Поэтому, скорее всего, следующей моделью на электротяге станет универсал Taycan Sport Turismo.

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9 марта 2021
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