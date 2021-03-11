Для кого Volkswagen готовит огромный кроссовер Talagon

Фото: autohome.com.cn
Два года назад Volkswagen показал концептуальный SMV Concept. А теперь из этого шоу-кара выросла серийная модель, которую решено назвать Talagon. Портал «АвтоВзгляд» узнал, когда и кому предложат новый кроссовер.

Как известно, в Китае разные заводы одной марки могут делать разные модели одного класса. Вот, скажем, совместное предприятие SAIC Volkswagen выпускает модель Teramont, а FAW Volkswagen будет делать более крупный (длина — 5152 вместо 5039 мм) Talagon.

Оба кроссовера, несмотря на разные внешние габариты, имеют одинаковый размер колесный базы, поскольку построены на общей платформе. Кроме того, двум «родственникам» полагается турбомотор 2.0 TSI с отдачей в 186 или 220 л. с. Вот такие чудеса унификации.

В России трехрядный Talagon, скорее всего, не появится, оставшись сугубо локальной разработкой для Поднебесной. Что, впрочем, вполне логично: нам более чем хватает «Терамонта» и «Туарега».

Между тем, в российской линейке моделей Volkswagen скоро появится «паркетник» Taos, которая встанет на ступеньку ниже «Тигуана». Портал «АвтоВзгляд» выяснил некоторые подробности об этой новинке.

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11 марта 2021
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