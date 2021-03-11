Jeep официально представил новые внедорожники Wagoneer и Grand Wagoneer

Главное отличие внедорожников — в их оснащении. Наиболее роскошная версия называется Wagoneer, а вариант попроще — Grand Wagoneer. По размерам обе модификации одинаковы.

Если говорить о габаритах модели и ее внутренних объемах, то они огромны. Длина «Вагонира» почти пять с половиной метров, а колесная база равна 3,12 метра. Грузовой отсек насчитывает 775 литров полезного объема. Буксировочные возможности тоже не дилетантские: «рамник» способен тянуть прицеп массой 4,5 тонны.

Под капотом Jeep Wagoneer работает 5,7-литровый V8 c отдачей в 397 л. с., спаренный с восьмиступенчатым «автоматом». В базовой комплектации покупателям предложат задний привод, а в старших версиях есть три варианта полноприводной трансмиссии. Они такие же, как у нового Grand Cherokee L: Quadra-Trac I с одноступенчатой «раздаткой», Quadra-Trac II с двухступенчатой и Quadra-Drive II с электронной блокировкой межколесных дифференциалов. Кроме этого можно заказать пневмоподвеску Quadra-Lift и пакет защиты днища Advanced All-Terrain.

Производитель рассчитывает, что новинка составит конкуренцию Cadillac Escalade и Lexus LX. Поскольку эти машины есть на нашем рынке, надеемся, что и Wagoneer в России появится.