Infiniti рассказала, чем новый QX60 будет лучше нынешнего

Как портал «АвтоВзгляд» писал ранее, под капотом нового QX60 останется 3,5-литровый атмосферный V6, развивающий 283 л. с. (в некоторых странах — 299 л. с.). А у системы полного привода появятся пять режимов работы: стандартный, экологичный, спортивный, зимний, плюс индивидуальный.

Сейчас пресс-служба марки поведала, что инженеры гоняли кроссовер в самых разных условиях: «от холодного снега до раскаленного песка и скользких мокрых дорог, а также по всем типам поверхностей между ними».

- Наша новейшая система интеллектуального полного привода превзошла наши ожидания, обеспечив бесперебойную подачу крутящего момента именно тогда, когда этого ожидал водитель. Или даже раньше, — рассказал порталу «АвтоВзгляд» генеральный менеджер Infiniti по ​​стратегии и планированию Эрик Риго.

Известно, что новая трансмиссия 4х4 обучена перебрасывать на задние колеса до 50% мощности, а система активного торможения позволяет «играть» распределением момента по сторонам — это особенно полезно на дорогах, когда два колеса едут по льду, а два других — по асфальту.

Но самое главное, в Infiniti, наконец, признались, что ждать скорого дебюта QX60 не стоит — модель выйдет на рынок лишь под конец года.

Кстати, поклонникам премиальных «японцев» предлагаем взглянуть на пикап, построенный из полноприводного рамного внедорожника Infiniti QX80. Получилось, надо признать, довольно любопытно.