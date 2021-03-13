7 незаметных, но очень полезных фишек нового LADA Largus

Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», фары достались «Ларгусу» от второго «Логана». Как уверяют вазовцы, это решение пришло из экономических соображений: рестайлинг обошелся заводу относительно дешево, так что стартовая цена выросла всего на 22 000 рублей. А случись авария, владелец авто оценит, что стоит логановская оптика очень недорого.

Теперь обсудим салон: в базовом исполнении появился бортовой компьютер, притом — с датчиком наружной температуры и счетчиком до ТО. То есть автомобиль, считая моточасы, сам подскажет, когда оптимальнее записаться на сервис! И это правильное решение, когда авто чаще толкается по пробкам, чем выезжает на «оперативный простор».

Из почти незаметных, но однозначно приятных вещей также подметим дополнительный уплотнитель на передней кромке капота — в моторном отсеке теперь будет чище. Кроме того, нельзя не рассказать про переезд форсунок омывателя: если раньше «брызгалки» располагались на крышке капота, то теперь они переместились на пластиковое «жабо».