7 незаметных, но очень полезных фишек нового LADA Largus

Абсолютно невидимое глазу, но при этом чрезвычайно важное новшество — радикально улучшенная шумоизоляция: 25 новых изолирующих элементов плюс 31 доработанная интерьерная деталь повзоили снизить общий уровень шума на 5,1дБа при интенсивном разгоне на третьей передаче во всем диапазоне оборотов.
Также нельзя увидеть, но можно почувствовать изменившуюся аэродинамику. Как ни странно, однако новая «мордочка» из-за приподнятого капота изменила характеристики обтекаемости кузова, и в итоге подъёмная сила разом уменьшилась на 13% (а у Cross-версии — на 16%). Это значит, что на высоких скоростях машина будет вести себя стабильнее.
Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», фары достались «Ларгусу» от второго «Логана». Как уверяют вазовцы, это решение пришло из экономических соображений: рестайлинг обошелся заводу относительно дешево, так что стартовая цена выросла всего на 22 000 рублей. А случись авария, владелец авто оценит, что стоит логановская оптика очень недорого.
Теперь обсудим салон: в базовом исполнении появился бортовой компьютер, притом — с датчиком наружной температуры и счетчиком до ТО. То есть автомобиль, считая моточасы, сам подскажет, когда оптимальнее записаться на сервис! И это правильное решение, когда авто чаще толкается по пробкам, чем выезжает на «оперативный простор».
Из почти незаметных, но однозначно приятных вещей также подметим дополнительный уплотнитель на передней кромке капота — в моторном отсеке теперь будет чище. Кроме того, нельзя не рассказать про переезд форсунок омывателя: если раньше «брызгалки» располагались на крышке капота, то теперь они переместились на пластиковое «жабо».
Закрывают список полезных новшеств любопытные опции. Так, в багажник за доплату можно уложить пластиковый поддон, на котором закреплены регулируемый органайзер и такелажная сетка. Плюс LADA Largus 2021 модельного года предлагает богатый набор «теплых» функций: трехступенчатый обогрев передних сидений, а заодно обогревы лобового стекла, заднего дивана и руля.
Как видим, в ходе рестайлинга вазовский бестселлер изменился достаточно сильно. И это, не считая нового восьмиклапанного движка, о котором портал «АвтоВзгляд» обязательно расскажет отдельно. Кроме того, сейчас наш обозреватель находится на первом тест-драйве новинки, а значит, скоро мы сможем поделиться своими впечатлениями об этом авто.