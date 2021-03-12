Для чего в машине нужно возить кусок водопроводного шланга

Начнем с того, что шланги бывают разными и самый простой и дешевый покупать не стоит. Лучше всего приобрести шланг, у которого хорошо защищен внешний слой. Как мы уже написали выше, он может быть в металлической оплетке или выполнен из маслобензостойкой резины. Это значит, что патрубку не страшны внешние агрессивные воздействия антифриза, грязи, масла и противогололедных реагентов.
Пара гофрированных шлангов отлично подойдет для работ по замене антифриза. С их помощью можно быстро слить охлаждающую жидкость, не забрызгав подкапотное пространство. А если жидкость свежая, то после ремонта ее без потерь возможно «вернуть» в систему охлаждения.
Например, на двигателе переднеприводных ВАЗов есть отверстие в блоке цилиндров. Водопроводная «гофра» под это отверстие подходит идеально. Второй шланг нужно приладить к сливному отверстию радиатора. Этого хватит, чтобы быстро обслужить автомобиль даже в полевых условиях и не потерять ни капли антифриза.
Кусок резинового шланга часто надевают на пружину: в то место, где она соприкасается с чашкой амортизатора. Это защищает детали от коррозии. А еще отрезки полеуретанового садового инвентаря бывалые водители крепят на витках пружины, чтобы снизить шум от подвески. Ведь если машина основательно перегружена, да еще и едет по плохой дороге, витки сильно сжимаются и соприкасаются на каждой колдобине. Такие удары приводят к разрушению защитного покрытия, и к преждевременной поломке детали. Скажем, виток может просто обломиться.
Здесь важно не допустить ошибок. Дело в том, что обычный полиуретановый шланг дубеет на морозе. Поэтому, лучше возить с собой более дорогие многослойные шланги из маслобензостойкой резины. Они не только более эластичны, но и не разрушаются со временем под действием противогололедных реагентов.