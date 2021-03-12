Для чего в машине нужно возить кусок водопроводного шланга

Начнем с того, что шланги бывают разными и самый простой и дешевый покупать не стоит. Лучше всего приобрести шланг, у которого хорошо защищен внешний слой. Как мы уже написали выше, он может быть в металлической оплетке или выполнен из маслобензостойкой резины. Это значит, что патрубку не страшны внешние агрессивные воздействия антифриза, грязи, масла и противогололедных реагентов.

Пара гофрированных шлангов отлично подойдет для работ по замене антифриза. С их помощью можно быстро слить охлаждающую жидкость, не забрызгав подкапотное пространство. А если жидкость свежая, то после ремонта ее без потерь возможно «вернуть» в систему охлаждения.

Например, на двигателе переднеприводных ВАЗов есть отверстие в блоке цилиндров. Водопроводная «гофра» под это отверстие подходит идеально. Второй шланг нужно приладить к сливному отверстию радиатора. Этого хватит, чтобы быстро обслужить автомобиль даже в полевых условиях и не потерять ни капли антифриза.