Хочу быть Lamborghini: В Россию едет новый кроссовер FAW T77

В модельном ряду FAW среднеразмерный Bestune T77 займет место между моделями FAW Х40 и FAW Х80. Длина новинки составляет 4 525 мм, то есть по формату «паркетник» напоминает новейший Hyundai Tucson четвертого поколения.
Изветсно, что модификация для российского рынка будет оснащена передним приводом и полуторалитровым турбомотором мощностью 169 л. с. На выбор будут предложены два варианта трансмиссии — 6-ступенчатая «механика» и 7-ступенчатый «преселектив».
Комплектации и цены будут объявлены перед стартом продаж. Но главной «фишкой» модели может оказаться апельсиной цвет кузова, который острословы уже успели прозвать оттенком «хочу быть Lamborghini».
Добавим, что из-за богатого оснащения именно T77 — самая дорогая модель марки FAW. И внешне, благодаря агрессивным рубленым формам, «семьдесят седьмой» радикально отличается от остальных автомобилей бренда.
И продолжая тему «поднебесного» автопрома: официальные дилеры начали принимать заказы на условно новый кроссовер Tiggo 8 Pro, чья российская премьера состоялась в начале марта. Наконец, представители компании объявили и цены.