Хочу быть Lamborghini: В Россию едет новый кроссовер FAW T77

В модельном ряду FAW среднеразмерный Bestune T77 займет место между моделями FAW Х40 и FAW Х80. Длина новинки составляет 4 525 мм, то есть по формату «паркетник» напоминает новейший Hyundai Tucson четвертого поколения.

Изветсно, что модификация для российского рынка будет оснащена передним приводом и полуторалитровым турбомотором мощностью 169 л. с. На выбор будут предложены два варианта трансмиссии — 6-ступенчатая «механика» и 7-ступенчатый «преселектив».