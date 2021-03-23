Хочу быть Lamborghini: В Россию едет новый кроссовер FAW T77

Фото производителя.
Китайский автопроизводитель FAW сейчас заканчивает сертификацию для российского рынка новой модели Bestune T77. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», продажи новинки стартуют уже летом этого года.

В модельном ряду FAW среднеразмерный Bestune T77 займет место между моделями FAW Х40 и FAW Х80. Длина новинки составляет 4 525 мм, то есть по формату «паркетник» напоминает новейший Hyundai Tucson четвертого поколения.

Изветсно, что модификация для российского рынка будет оснащена передним приводом и полуторалитровым турбомотором мощностью 169 л. с. На выбор будут предложены два варианта трансмиссии — 6-ступенчатая «механика» и 7-ступенчатый «преселектив».

  • Фото производителя.
  • Фото производителя.

Комплектации и цены будут объявлены перед стартом продаж. Но главной «фишкой» модели может оказаться апельсиной цвет кузова, который острословы уже успели прозвать оттенком «хочу быть Lamborghini».

Добавим, что из-за богатого оснащения именно T77 — самая дорогая модель марки FAW. И внешне, благодаря агрессивным рубленым формам, «семьдесят седьмой» радикально отличается от остальных автомобилей бренда.

И продолжая тему «поднебесного» автопрома: официальные дилеры начали принимать заказы на условно новый кроссовер Tiggo 8 Pro, чья российская премьера состоялась в начале марта. Наконец, представители компании объявили и цены.

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23 марта 2021
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