АВТОВАЗ оставил LADA XRAY без мощного мотора

У тех, кому непременно нужен 1.8, сохранился вариант приобрести LADA XRAY Cross. А вот для «обычного» хетчбэка, без приставки Cross, можно выбрать лишь коробку передач — механическую или роботизированную, тогда как мотор доступен всего один — объемом 1,6 литра и мощностью 106 сил.

Кстати, поначалу «робот» вышел не слишком удачной: в частности, задержки при переключениях вызвали целую волну негатива… Но затем АМТ серьезно доработали, а сейчас состоялась еще одна модернизация этого агрегата.

Так что АВТОВАЗ работает по всем фронтам. Ведь только что российский автогигант вдобавок похвастался новой мультимедийной системой LADA EnjoY Pro, которая была разработана с учетом пожеланий потребителей.