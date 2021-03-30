Названа дата премьеры обновленного кроссовера Skoda Kodiaq

Как обещают представители Skoda, Kodiaq вот-вот получит измененный дизайн и ряд технических доработок. А мировая премьера обновленного кроссовера запланирована на 13 апреля.

Из опубликованных компанией тизеров видно, что рестайлинг модели затронул капот. Шестиугольная решетка радиатора теперь расположена более вертикально и имеет двойные ламели. Фары головного света стали уже и состоят из двух светодиодных модулей, установленных один над другим.

Передний бампер Kodiaq получил более широкий воздухозаборник с L-образными декоративными элементами с двух сторон и алюминиевой вставкой.