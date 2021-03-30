Почему дорога на новейшем Infiniti QX60 покажется короче и легче

Благодаря помощи при разгоне и торможении автомобиля система позволит снизить нагрузку на водителя в пробке. А ассистент рулевого управления удержит машину внутри полосы при движении на дальние дистанции, притом кроссовер обучен автоматически смещаться, если, к примеру, рядом движется большой грузовик.

«Система ProPilot Assist не доставит вас из точку в точку Б, но дорога с ней покажется короче и легче», — рассказала порталу «АвтоВзгляд» Мелисса Теллез, инженер-испытатель Infiniti.

На новом поколении QX60 система ProPilot Assist позволяет замедлять автомобиль быстрее и плавнее, чем прежде. Кроме того, водитель и пассажиры не заметят корректирующие маневрирования автомобиля. Благодаря активному круиз-контролю Intelligent Cruise Control будущий QX60 более естественно и комфортно обучен поддерживать скорость.

Как видим, марка Infiniti продолжает дозированно выдавать информацию по поводу следующего поколения модели QX60. До этого японский премиум-бренд надумал похвастаться системой полного привода, которую получит кроссовер. Ждем уже премьеры самой новинки на российском рынке.