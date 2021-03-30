Почему дорога на новейшем Infiniti QX60 покажется короче и легче

Фото производителя.
Новый Infiniti QX60 второго поколения будет официально представлен до конца 2021 года. Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», эта новинка станет первым серийным автомобилем «Инфинити», оснащенным самой совершенной версией системы ProPilot Assist. Знаете, что это значит?

Благодаря помощи при разгоне и торможении автомобиля система позволит снизить нагрузку на водителя в пробке. А ассистент рулевого управления удержит машину внутри полосы при движении на дальние дистанции, притом кроссовер обучен автоматически смещаться, если, к примеру, рядом движется большой грузовик.

«Система ProPilot Assist не доставит вас из точку в точку Б, но дорога с ней покажется короче и легче», — рассказала порталу «АвтоВзгляд» Мелисса Теллез, инженер-испытатель Infiniti.

На новом поколении QX60 система ProPilot Assist позволяет замедлять автомобиль быстрее и плавнее, чем прежде. Кроме того, водитель и пассажиры не заметят корректирующие маневрирования автомобиля. Благодаря активному круиз-контролю Intelligent Cruise Control будущий QX60 более естественно и комфортно обучен поддерживать скорость.

Как видим, марка Infiniti продолжает дозированно выдавать информацию по поводу следующего поколения модели QX60. До этого японский премиум-бренд надумал похвастаться системой полного привода, которую получит кроссовер. Ждем уже премьеры самой новинки на российском рынке.

новинки рынка, производители, новая модель, премиальный сегмент, премиум-сегмент, кроссоверы
30 марта 2021
163