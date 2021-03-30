Volkswagen назвал новый кроссовер Taigo в честь тайги

Фото производителя.
В прошлом году Volkswagen презентовал для Бразилии кроссовер Nivus: по длине (4 266 мм) этот «паркетник» получился достаточно компактным, а по высоте вообще оказался похож на обычную легковушку. А теперь «Нивусу» предстоит обжиться по нашу сторону Океана.

В Европе модель будет называться Taigo. И в этом есть некая ирония: «Нивус» похоже на «Нива», а «Тайго» — на «Тайга», то есть экспортное название «Нивы». Выпускать Volkswagen Taigo планируют на испанском заводе концерна, притом серийную версию модели мы увидим буквально через несколько месяцев. Тогда же узнаем подробности.

И еще одно важное соыбтие из жизни «народного автомобиля». Вслед за компанией Audi о своем намерении отказаться от разработки новых двигателей внутреннего сгорания объявил и Volkswagen. Причина все та же: экономическая нецелесообразность в условиях ужесточения экологических норм в Евросоюзе.

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30 марта 2021
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