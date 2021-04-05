Российские Renault Duster начали экспортировать в другие страны

На данный момент российский офис марки Renault успешно отправляет за границу весь производимый в Москве и Тольятти модельный ряд: это модели Logan, Sandero, а также кроссоверы Kaptur и Arkana, не считая вышеупомянутого «Дастера».

Напомним, что новый Renault Duster добирался до России дольше трех лет. Согласитесь: лучше поздно, чем никогда! Пусть если даже и за время в пути кроссовер успел состариться… Или все-таки нет? Это портал «АвтоВзгляд» выяснил во время премьерного тест-драйва.

И еще. Интернет буквально пестрит предложениями купить остатки «Дастеров» первого поколения по очень привлекательным ценам: продавцы готовы «скинуть» 300 или все 400 тысяч рублей на уходящую модель! И находятся простаки, готовые прокатиться на этом «аттракционе невиданной щедрости».