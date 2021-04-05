В России стартовало производство новых Nissan Qashqai и Nissan X-Trail

ProPILOT — это система управления автомобилем, которая помогает водителю разгоняться и тормозить, поддерживать нужную скорость и безопасную дистанцию, а также остановить машину в пробке, после чего плавно стартовать, как только автомобиль впереди начинет двигаться. Все эти функции могут применяться на загородных трассах или — в длительных поездках при ежедневных передвижениях.

Скажем, при движении в пробке водителю не надо утомительно контролировать старт и стоп — это удобно особенно в долгих заторах. На трассе автомобиль будет удерживать дистанцию до впереди идущего автомобиля.

Для управления «полуавтопилотом» на руле имеется соответствующая кнопка, так что управлять «искусственным интеллектом» достаточно просто. Притом этот самый «интеллект» пришлось адаптировать к реальным условиях эксплуатации в разных регионах России.

— Адаптация началась еще год назад с притирки колодок на Дмитровском автополигоне согласно определенной процедуре, — рассказывает порталу «АвтоВзгляд» Филипп Дьяков, главный инженер Nissan Technical Center Europe. — Затем мы меняли «прошивки» и проехали на машинах c ProPILOT более 30 000 км, покрыв все автотрассы России, начиная от Крыма и заканчивая Владивостоком. При испытаниях мы учитывали трафик, дорожную разметку, ментальность водителей, чтобы максимально адаптировать наши автомобили под российские условия.

Еще одно нововведение — интерактивная связь с автомобилем через мобильное приложение Nissan Connect Services. Оно дает возможность управлять многими функциями автомобиля дистанционно и отслеживать их. Например, запускать двигатель или отслеживать местонахождения автомобиля.

Скоро кроссоверы с новыми сервисам придут к дилерам. А еще через время россияне увидят свежий Nissan Pathfinder: несмотря на то, что его продажи на российском рынке еще на начались, автомобили вовсю раскатывают по дорогам общего пользования. Похоже, у продавцов японский кроссовер появится раньше, чем планировалось.