Россияне вдруг распробовали кроссоверы Cadillac

Лидером продаж по-прежнему остается среднеразмерный кроссовер Cadillac XT5. Активно дебютировал и «младшая» модель Cadllac XT4, причем этот автомобиль очень активно покупали через сервис онлайн бронирования — более 20% всего мартовского тиража были проданы онлайн.

И еще. Вслед за полностью обновленной линейкой кроссоверов на российский рынок выйдет новое поколение флагмана Cadillac Escalade, даты старта продаж будут объявлены в ближайшее время.

Вообще, быть владельцем Cadillac в России — это как с удовольствием смотреть артхаусные киноленты в то время, когда все знакомые залипают на очередные «Звездные войны» или «Игру престолов». Портал «АвтоВзгляд» ощутил все прелести обладания достаточно редкой для отечественных дорог «птицей» — большим американским кроссовером по имени Cadillac XT6.