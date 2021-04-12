Представлен новый Citroёn C5 X: лифтбэк или кроссовер?

Характеристики пока толком не объявлены. Известно лишь, что под капотом пропишутся трех- и четырехцилиндровые моторы объемом всего 1,2 и 1,6 литра, соответственно. Кроме того, изначально занготовлена гибридная версия.

О гидропневматической подвеске, которой славились предшественники, речи больше не идет. Хотя инженеры все же исхитрились, внедрив вместо вместо обычных резиновых демпферов гидравлические ограничители хода амортизаторов.

А дорогим исполнениям вообще полагается активная подвеска, у которой жесткость «амортов» меняется ежесекундно, так как камеры, сканируя дорогу перед машиной, позволяют понять, что сейчас надо сделать — «размягчить» или «ужесточить» ходовую.

Вообще, марка Citroen любит удивлять. Недавно поводом для культурного шока стало обновление компактного кроссовера C3 Aircross: ему приладили столь необычную «мордочку», что теперь малыш радикально отличается от основных конкурентов.