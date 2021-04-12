Представлен новый Citroёn C5 X: лифтбэк или кроссовер?

Да, Citroёn решил не выкатывать банальный кроссовер или седан, а сделать кое-что неожиданное, как водитеся, в своем французском духе. На выходе получился чрезвычайно стильный лифтбэк длиной 4805 мм, но отличающийся довольно большим клиренсом.
Любопытно, что делать новинку будет совместное предприятие Dongfeng Citroen. И только оно! То есть во Францую и другие европейские страны будут приходить автомобили китайской сборки.
О российских перспективах Citroen C5 X говорить не имеет смысла: в наших широтах экстравагантная пятидверка вряд ли когда-нибудь появится — у нас публика предпочитает пусть менее эффектные, зато более практичные кроссоверы и внедорожники.
Характеристики пока толком не объявлены. Известно лишь, что под капотом пропишутся трех- и четырехцилиндровые моторы объемом всего 1,2 и 1,6 литра, соответственно. Кроме того, изначально занготовлена гибридная версия.
О гидропневматической подвеске, которой славились предшественники, речи больше не идет. Хотя инженеры все же исхитрились, внедрив вместо вместо обычных резиновых демпферов гидравлические ограничители хода амортизаторов.
А дорогим исполнениям вообще полагается активная подвеска, у которой жесткость «амортов» меняется ежесекундно, так как камеры, сканируя дорогу перед машиной, позволяют понять, что сейчас надо сделать — «размягчить» или «ужесточить» ходовую.
Вообще, марка Citroen любит удивлять. Недавно поводом для культурного шока стало обновление компактного кроссовера C3 Aircross: ему приладили столь необычную «мордочку», что теперь малыш радикально отличается от основных конкурентов.