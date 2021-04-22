Mitsubishi показала новейший кроссовер Airtrek

Пока о Mitsubishi Airtrek известно мало, а вернее — почти ничего. Японцы показали лишь несколько изображений модели, благодаря которым мы можем судить о дизайне экстерьера, а также сообщили, что в движение новинку приводит полностью электрическая силовая установка. Но никаких технических характеристик они при этом раскрывать не стали.

Как ожидается, «живая» премьера предсерийного Mitsubishi Airtrek состоится в ближайшие дни. А вот товарную версию публике представят через несколько месяцев. По предварительным данным, уже до конца года кроссовер поступит в продажу. Правда, речь идет исключительно о китайском авторынке.

Будет ли Mitsubishi поставлять новейший электокар в другие страны, не сообщается. Но как бы то ни было, появление модели в России крайне маловероятно. Да, компактные кроссоверы (а Airtrek, очевидно, представляет именно этот класс) у нас в почете. Но покупать «зеленые» автомобили россияне пока не готовы.