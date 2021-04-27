У Hyundai появился быстрый и мощный кроссовер Kona N

Также «бодрому» кроссоверу полагается электронноуправляемая блокировка межколесного дифференциала, система выбора ездовых режимов, усиленный кузов, перекалиброванная подвеска и кованые 19-дюймовые колеса. А вот полный привод и механическую коробку нельзя заказать даже за деньги.

Опознать «энку» поможет агрессивный обвес, двухэтажный спойлер и большие патрубки системы выпуска. В салоне установлены рельефные сиденья и спортивный руль, позади которого расположены лепестки управления «роботом». На ступицах «баранки» расположены специальные клавиши для управления драйверскими настройками.

Старт продаж намечен на лето, но нам от этого — никакого толку, ведь Россия в списках потенциальных рынков сбыта не указана. Что неудивительно: у нас ценят машины побольше да посолиднее. Такие как, например, Hyundai Santa Fe.

Между тем, еще до появления нового Hyundai Santa Fe на свет, в сети бродила масса слухов об этой модели. Чтобы развеять большинство из них, обозреватель портала «АвтоВзгляд» оседлал по очереди две версии «Санты» и горцевал на них по дорогам Северного Кавказа, собирая кочки и рытвины. Все ли сдюжили?