Стартовали российские продажи обновленного кроссовера Mitsubishi Eclipse Cross

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Компания ООО «ММС Рус» объявила о начале продаж Eclipse Cross. Кроссовер представлен покупателям во всех официальных дилерских центрах Mitsubishi Motors в России. По данным портала «АвтоВзгляд», цены на компактный «кросс» теперь просто зашкаливают.

В процессе рестайлинга претерпела изменения как внешность Eclipse, так и интерьер. Компания также утверждает, что были улучшены ходовые характеристики модели, настройки системы полного привода S-AWC, а также электронных ассистентов водителя. Длина кузова автомобиля значительно выросла — на 140 мм. Это позволило добавить багажнику дополнительные 15% полезного объема, доведя его до 331 литра.

Обновленный Eclipse Cross доступен в России в трех комплектациях. Две из них, — переднеприводные версии, — оснащены новым для этой модели атмосферным бензомотором объемом 2 литра и мощностью 150 л. с. Комплектация Intense стоит 2,4 млн. рублей, а Instyle — 2,5 млн. рублей. Полный привод возможен лишь в версии Ultimate, подразумевающей 1,5-литровый 150-сильный бензиновый турбодвижок — по цене 2,7 млн рублей. Все машины оснащаются вариатором в трансмиссии.

новинки рынка, новая модель, кроссоверы
30 апреля 2021
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