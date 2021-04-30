Стартовали российские продажи обновленного кроссовера Mitsubishi Eclipse Cross

В процессе рестайлинга претерпела изменения как внешность Eclipse, так и интерьер. Компания также утверждает, что были улучшены ходовые характеристики модели, настройки системы полного привода S-AWC, а также электронных ассистентов водителя. Длина кузова автомобиля значительно выросла — на 140 мм. Это позволило добавить багажнику дополнительные 15% полезного объема, доведя его до 331 литра.

Обновленный Eclipse Cross доступен в России в трех комплектациях. Две из них, — переднеприводные версии, — оснащены новым для этой модели атмосферным бензомотором объемом 2 литра и мощностью 150 л. с. Комплектация Intense стоит 2,4 млн. рублей, а Instyle — 2,5 млн. рублей. Полный привод возможен лишь в версии Ultimate, подразумевающей 1,5-литровый 150-сильный бензиновый турбодвижок — по цене 2,7 млн рублей. Все машины оснащаются вариатором в трансмиссии.