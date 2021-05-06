Новый Hyundai Tucson для России: известны подробности

Благодаря ОТТС мы знаем, что россияне получат длиннобазный вариант модели, у которой расстояние «от бампера до бампера» составляет 4630 мм. В Европе же будет предлагаться укороченная 4,5-метровая версия, так что нам, откровенно говоря, повезло, ведь растянутая колесная база и увеличенный задний свес гарантируют просторный салон и объемистый багажник.

Моторов заявлено пока лишь два. Очевидно, что самым популярным предстоит стать бензиновому атмосфернику объемом 2 литра мощностью в 150 л. с. (192 Нм) — точно такой же можно встретить на «Элантре». В трансмиссии готовы трудиться 6-ступенчатые «механика» или «автомат», а привод бывает передним или полным. С двухлитровым турбодизелем с отдачей в 186 л. с. (416 Нм) стыкуются только 8-диапазонный «автомат» и полноприводная трансмиссия.

Сейчас сертификат офоррмлен на кроссоверы корейского происхождения, но ничто не мешает марке Hyundai позднее вписать местом сборки калининградский «Автотор». И еще. Как правило, обычно корейцы стараются держать минимальную паузу между оформлением ОТТС и началом продаж, а значит уже скоро мы узнаем остальные подробности, включая цены.

Кстати, совсем недавно Hyundai вывела на рынок еще одну новинку — свежий Santa Fe, о котором до его появления на свет в Сети бродила масса слухов. Чтобы развеять большинство из них, обозреватель портала «АвтоВзгляд» оседлал по очереди две версии «Санты» и погарцевал на них по дорогам Северного Кавказа.