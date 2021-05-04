КАМАЗ начал ставить на свои грузовики китайские моторы

Так, грузовой автомобиль оснащен системой питания, в которую входят криогенные емкости, где газ хранится при температуре до −162 градусов. Но самое главное — под кабиной скрывается газовый двигатель китайской марки Weichai мощностью 389 л. с. С ним состыкована механическая 16-ступенчатая коробка передач ZF.

Добавим, что появление «поднебесных» моторов на отечественных грузовиках — явление ожидаемое, ведь некоторое время назад КамАЗ и «Вейчай» создали совместное предприятие, что разместилось на свободных площадях Тутаевского моторного завода. Там, главным образом, делают как раз газовые ДВС.

И еще одна любопытная новость из Татарстана, где произошла крайне необычная история. С января 2014 года некая преступная группа представлялась дилером марки КамАЗ, но вместо новых грузовиков клиентам отдавали собранные из ремкомплектов «бэушки».

Между тем, «официальный» КамАЗ скоро презентует бескапотную среднетоннажную модель — грузовик «Компас». Портал «АвтоВзгляд» рассказывает, как (и главное — зачем) камазовцы решили наладить выпуск чисто городской машины.