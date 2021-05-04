КАМАЗ начал ставить на свои грузовики китайские моторы

Фото производителя.
КамАЗ представил седельный тягач 5490 NEO, работающий на сжиженном природном газе (СПГ). Как уверяет производитель, по своим характеристикам новинка не уступает дизельным аналогам. Портал «АвтоВзгляд» выяснил другие подробности о модели.

Так, грузовой автомобиль оснащен системой питания, в которую входят криогенные емкости, где газ хранится при температуре до −162 градусов. Но самое главное — под кабиной скрывается газовый двигатель китайской марки Weichai мощностью 389 л. с. С ним состыкована механическая 16-ступенчатая коробка передач ZF.

Добавим, что появление «поднебесных» моторов на отечественных грузовиках — явление ожидаемое, ведь некоторое время назад КамАЗ и «Вейчай» создали совместное предприятие, что разместилось на свободных площадях Тутаевского моторного завода. Там, главным образом, делают как раз газовые ДВС.

И еще одна любопытная новость из Татарстана, где произошла крайне необычная история. С января 2014 года некая преступная группа представлялась дилером марки КамАЗ, но вместо новых грузовиков клиентам отдавали собранные из ремкомплектов «бэушки».

Между тем, «официальный» КамАЗ скоро презентует бескапотную среднетоннажную модель — грузовик «Компас». Портал «АвтоВзгляд» рассказывает, как (и главное — зачем) камазовцы решили наладить выпуск чисто городской машины.

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4 мая 2021
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