Российские продажи Geely выросли почти в четыре раза

Покупательский спрос на автомобили Geely продолжает расти. И во многом благодаря амбициозным новинкам, поступившим в шоу-румы в прошлом году. Взять в качестве примера тот же кроссовер Coolray, появившийся на рынке в марте 2020-го. Россияне «распробовали» компактный SUV — вот уже который месяц он является бестселлером марки в нашей стране. И апрель — не исключение: в пользу «Кулрея» сделали выбор 1103 человека.

На второй строчке в рейтинге самых востребованных машин Geely располагается кроссовер Atlas, уже давно полюбившийся нашему брату. Он разошелся тиражом в 476 единиц. К слову, совсем скоро китайцы привезут к нам Atlas Pro — глубоко модернизированную версию текущей модели. Ждать осталось недолго: заказы на новинку начнут принимать в третьем квартале нынешнего года.

Ну а третьим стал кроссовер-купе Tugella, поразивший публику не только своей премиальностью, но и ценой, которая сегодня стартует с отметки в 2 699 990 целковых. В апреле за широкий список оснащения, стильный дизайн, 238-сильный турбомотор и полный привод проголосовали рублем 118 покупателей.

Добавим, что помимо упомянутых моделей, в российской линейке Geely есть еще кроссовер Emgrand X7. Однако совсем скоро китайцы свернут его продажи.