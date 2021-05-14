Новый BMW X3 «раздели» за месяц до премьеры

Увы, но обновление будет скромным: помимо других бамперов, нас ждут, разве что, большие «ноздри» решетки радиатора. Черный декор кузова и темная подложка оптики достанутся не всем — это прерогатива «черного» стайлинга-пакета. На этом список новшеств заканчивается…

Кстати, летом BMW вдобавок презентует публике обновленную 3-ю серию. В ходе рестайлинга автомобиль чуть изменится внешне, а также обзаведется продвинутым мультимедийным комплексом iDrive. По крайней мере, именно на это намекают свежие шпионские фотографии.

А еще баварцы готовятся представить на российском рынке инновационный кроссовер BMW iX c полным приводом, парой электромоторов и огромнейшим букетом умной электроники. По собственным данным портала «АвтоВзгляд», новинка обойдется не менее, чем в 6 000 000 рублей.