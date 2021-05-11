В России бензина хватит почти на 60 лет

Минприроды, устами своего руководителя Александра Козлова отчиталось об обеспеченности страны нефтегазовыми ресурсами.

— Обеспеченность всех запасов нефти при существующей добыче составляет 59 лет, природного газа — 103 года. Но мы же понимаем, что это общий баланс по больнице. Где-то есть месторождения, которые высвобождаются, а есть такие, которые еще не получили полную нагрузку, — сообщил министр Козлов в интервью РБК.

По его словам, существует необходимости развивать геологоразведку для восполнения сырьевой базы, в том числе в труднодоступных местах, а также загружать Северный морской путь, основной статьей перевозимых товаров по которому станут углеводороды.