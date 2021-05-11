В России бензина хватит почти на 60 лет

фото minvr.gov.ru
Топливо для двигателей внутреннего сгорания получают из нефти и природного газа, а их, в свою очередь, добывают из-под земли. Российские власти, как сообщает портал «АвтоВзгляд», подсчитали, насколько хватит этих запасов.

Минприроды, устами своего руководителя Александра Козлова отчиталось об обеспеченности страны нефтегазовыми ресурсами.

— Обеспеченность всех запасов нефти при существующей добыче составляет 59 лет, природного газа — 103 года. Но мы же понимаем, что это общий баланс по больнице. Где-то есть месторождения, которые высвобождаются, а есть такие, которые еще не получили полную нагрузку, — сообщил министр Козлов в интервью РБК.

По его словам, существует необходимости развивать геологоразведку для восполнения сырьевой базы, в том числе в труднодоступных местах, а также загружать Северный морской путь, основной статьей перевозимых товаров по которому станут углеводороды.

АЗС, бензин, цены на топливо
11 мая 2021
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