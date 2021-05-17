Hyundai Creta нового поколения готовится к продаже в России

В конце прошлого года глава российского офиса компании Hyundai Алексей Калицев рассказал порталу «АвтоВзгляд», что новая Creta начнет выпускаться на заводе под Питером не позднее июня 2021 года. То есть прямо сейчас на конвейере вовсю ведутся подготовительные работы — это подтверждают и сотрудники предприятия.

Что касается самой машины, то вышедшие на дорожные тесты экземпляры подтверждают: к нам под именем Creta приедет китайский Hyundai ix25 (на фото), который местной публике презентовали еще два года назад.

Со сменой поколений бестселлер сохранит свой формат, так как колесная база вырастет на 20 мм (до 2 610 мм), а длина станет больше только лишь на 10 мм (4 300 мм).

Любопытно, что в салоне «поднебесной» версии установлен огромный вертикальный планшет, на который выведено управление многими функциями. И похоже, такой «телевизор» также станет достоянием российской «Креты».

Вообще, марка Hyundai взялась радовать нас новинками на регулярной основе. В нашу страну даже Hyundai Palisade, который можно смело считать самой «американской» среди корейских машин на отечественном рынке. Портал «АвтоВзгляд» решил поближе пообщаться с «эмигрантом» из-за океана.