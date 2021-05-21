Кроссовер Toyota Corolla Cross запатентовали в России

Увы, оформление патента вовсе не означает, что однажды Toyota непременно привезет к нам Corolla Cross. Регистрируя право интеллектуальной собственности, японцы всего-навсего пытаются обезопасить себя от дальнейших разбирательств, если кто-то «скопипастит» дизайн автомобиля.

Известно, что в обозримом будущем кроссовер поступит на рынки Индии и Австралии. Нашей страны в списке нет, а представители компании о планах расширения российской модельной линейки за счет Corolla Cross не сообщают.

Учитывая, что в нашей стране компактные кроссоверы пользуются весьма неплохим спросом, можно предположить, что когда-нибудь Toyota таки привезет пятидверную «Короллу» в Россию. Тем более что эту нишу активно осваивают конкуренты. Вспомним ту же Mazda с новым CX-30, построенным на базе «трешки», или Volkswagen, который вот-вот запустит Taos. Но, как говорится, время покажет.

Напомним, что Toyota Corolla Cross, несмотря на внешние отличия от родственного седана, построен на той же модульной платформе и располагает аналогичными силовыми агрегатами. Так, например, в Тайланде он продается в двух модификациях: классической — с 1,8-литровым двигателем в 140 л. с., и гибридной — с моторами суммарной мощностью 170 «лошадей». Коробка передач — вариатор, привод — исключительно передний.