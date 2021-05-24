Chery придумала новый способ доставки Tiggo 8 Pro клиентам

Сейчас на Chery Tiggo 8 Pro действуют очень приличные скидки: если сдать свой старый автомобиль через трейд-ин, есть шанс сэкономить от 80 000 до 150 000 рублей. Еще 50 000 набежит при использовании фирменной кредитной программы «Семейный автомобиль Chery». А клиенты, забронировавшие автомобиль онлайн, также смогут получить 30 000 «деревянных».

Между тем, стоимость «поднебесных» авто фактически сравнялась с европейскими и другими азиатскими аналогами, а каверзные вопросы — остались. И тем не менее, у той же Chery, например, продажи в первом квартале 2021-го выросли аж на 374% по сравнению с аналогичным периодом года прошлого! В чем причины успеха, портал «АвтоВзгляд» как раз попытался понять на примере флагмана марки — среднеразмерного семиместного кроссовера Chery Tiggo 8 Pro.