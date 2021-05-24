О чем говорит масло в свечных колодцах двигателя

Недостаточный или избыточный уровень моторного масла сулит множество проблем: его перерасход, образование нагара, недостаточное охлаждение двигателя и смазку его движущихся элементов. Если игнорировать первые симптомы, то болезнь может развиться стремительно, и тогда пациента уже не спасти — двигатель автомобиля попросится на капитальный и очень дорогой ремонт. И масло в свечных колодцах — один из тревожных сигналов.

При замене свечей нужно тщательно осматривать свечные колодцы. Дело в том, что если хотя бы в одном из них обнаруживается замасливание, то это означает, что двигатель потерял герметичность. Причиной появления смазки в колодце может стать некачественный герметик или прокладка клапанной крышки. Так же может быть поврежден сальник. А если до этого мотор проходил какой-либо ремонт, его могли попросту не протянуть при сборке. Или же, если автомобиль новый, это заводской брак. Как бы то ни было, необходимо срочно заняться устранением проблемы.

Если этого не сделать, то от присутствия смазки в свечных колодцах могут начать разрушаться резиновые наконечники высоковольтных проводов, в результате чего искра будет пробиваться на движок. Катушка зажигания и сами свечи быстро придут в негодность. Стоит ли говорить, что это повлечет потерю мощности, повышенный расход топлива, не говоря уже о нестабильной работе силового агрегата.