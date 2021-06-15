Опубликованы шпионские фото нового кроссовера Volkswagen Taigo

Кросс-купе для рынка Южной Америки немецкий производитель рассекретил еще в мае прошлого года. При этом боссы компании сразу рассказали о том, то модель станут продавать и в Европе, но с небольшими внешними изменениями и под другим именем. И вот, наконец, фотошпионам удалось поймать такой автомобиль.

Судя по снимкам, машина уже вполне готова к серийному производству. На ней вообще нет камуфляжа, а о том, что это предсерийный прототип говорят, разве что, две крупные антенны на крыше и датчики на колесных ступицах.

Что касается силовых агрегатах, то для Taigo готовят целую линейку малообъемных моторов TSI и нескольких новых коробок передач. Напомним, что в Бразилии у родственной модели Nivus всего одни литровый мотор в 130 сил, спаренный с 6-ступенчатым «автоматом».

Собирать модель будут на заводе в Испании, на одной линии с соплатформенным паркетником T-Cross.