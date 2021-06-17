Maserati обкатывает новый кроссовер Grecale

Пока прототип плотно закрыт камуфляжной пленкой. Тем не менее, можно разглядеть оптику, которая очень похожа на ту, что есть у спорткара MC20, а также очень узкие задние фонари.

Если судить по размерам, то этот компактный премиальный кроссовер собирается откусить кусок пирога у популярного Porsche Macan. Кстати, итальянцы не раз говорили, что считают Macan одним из самых сильных оппонентов своей новинке.

Что касается технической информации, то ее пока нет. Ожидается, что Grecale разделит заднеприводную платформу с неизвестной у нас моделью Alfa Romeo Stelvio. Базовая версия может получить гибридную силовую установку, а топовой достанется 3-литровый V6 от уже упомянутого MC20.