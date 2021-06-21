Geely показала фото и раскрыла комплектации новейшего кроссовера Atlas Pro

На первом этапе новинка выйдет на рынок в двух топовых комплектациях — Flagship и Flagship+. У исполнения Flagship будут 18-дюймовые колеса, полностью светодиодная оптика, а также датчик освещенности и автоматическое переключение дальнего света.

Также новинка предложит электропривод пятой двери, датчик дождя и атмосферную подсветку салона. Сиденья — с обивкой из экокожи и вставками под «карбон». Водительское сиденье оборудовано электрическими регулировками, а рулевая колонка корректируется по вылету и высоте.