Geely показала фото и раскрыла комплектации новейшего кроссовера Atlas Pro

На первом этапе новинка выйдет на рынок в двух топовых комплектациях — Flagship и Flagship+. У исполнения Flagship будут 18-дюймовые колеса, полностью светодиодная оптика, а также датчик освещенности и автоматическое переключение дальнего света.
Также новинка предложит электропривод пятой двери, датчик дождя и атмосферную подсветку салона. Сиденья — с обивкой из экокожи и вставками под «карбон». Водительское сиденье оборудовано электрическими регулировками, а рулевая колонка корректируется по вылету и высоте.
Кроссовер в комплектации Flagship+ дополнительно оборудован панорамной крышей с электрическим люком и функцией антизащемления, а также подсветкой солнцезащитных козырьков.
За комфорт и безопасность отвечают шесть подушек безопасности, электронный стояночный тормоз и система курсовой устойчивости. Помимо прочего Geely Atlas Pro оснащен передними и задними датчиками парковки, системой кругового обзора 360° и функциями удержания в полосе.
Автомобиль также способен распознавать дорожные знаки и применять автоматическое торможение в экстренной ситуации при обнаружении объектов на проезжей части, включая пешеходов. И, конечно, здесь имеется интеллектуальный круиз-контроль.
Для комфортной эксплуатации зимой предусмотрены обогрев форсунок стеклоомывателя, лобового стекла в зоне покоя щеток, подогревы руля и сидений первого и второго ряда. Также машине положены бесключевой доступ и кнопка запуск двигателя.
Также «китаец» получил цифровую приборную панель диагональю 7 дюймов, информационно-развлекательный мультимедийный комплекс с 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем и функцией подключения мобильных устройств. Для самих смартфонов предусмотрена беспроводная зарядка.
Добавим, что автомобиль получит 1,5-литровый турбомотор мощностью 177 л. с., с которым состыкован 7-ступенчатый «преселектив». Но ключевой особенностью новинки, безусловно, станет 48-вольтовая система «мягкого гибрида» 48V EMS, разработанная инженерами Geely совместно со специалистами Volvo.