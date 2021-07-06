Kia официально представила кроссовер Sportage нового поколения

Kia Sportage пятого поколения получил колесную базу, равную 2755 мм. Ширина автомобиля — 1865 мм, длина — 4660 мм, высота — 1660 мм. Пространство в области ног для пассажиров второго ряда — 1050 мм, а в области головы — 1000 мм. Объем багажника — 637 литра.

На старте продаж кроссовер комплектуется двумя вариантами двигателя. Первый, это бензиновый 1,6-литровый турбомотор с непосредственным впрыском топлива мощностью 180 л. с. Второй — двухлитровый дизель с изменяемой геометрией тракта турбонаддува. Максимальная мощность этого мотора составляет 186 л. с.

Бензиновый агрегат работает в паре с 7-ступенчатым «роботом» (7DCT), либо с шестиступенчатой «механикой». Дизель кроссовера компануется с 8-ступенчатым «автоматом», прошедшим модернизацию. Эта КП получила многодисковый гидротрансформатор с демпферным управлением. Такое решение позволило снизить механические потери в «автомате» и увеличить его возможности работы в «замкнутом» режиме.