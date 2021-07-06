Kia официально представила кроссовер Sportage нового поколения

фото АвтоВзгляд
Состоялась официальная мировая премьера пятого поколения Kia Sportage. Новый кроссовер построен на новой платформе Kia N3, сообщает портал «АвтоВзгляд».
Максим Строкер

Kia Sportage пятого поколения получил колесную базу, равную 2755 мм. Ширина автомобиля — 1865 мм, длина — 4660 мм, высота — 1660 мм. Пространство в области ног для пассажиров второго ряда — 1050 мм, а в области головы — 1000 мм. Объем багажника — 637 литра.

На старте продаж кроссовер комплектуется двумя вариантами двигателя. Первый, это бензиновый 1,6-литровый турбомотор с непосредственным впрыском топлива мощностью 180 л. с. Второй — двухлитровый дизель с изменяемой геометрией тракта турбонаддува. Максимальная мощность этого мотора составляет 186 л. с.

Бензиновый агрегат работает в паре с 7-ступенчатым «роботом» (7DCT), либо с шестиступенчатой «механикой». Дизель кроссовера компануется с 8-ступенчатым «автоматом», прошедшим модернизацию. Эта КП получила многодисковый гидротрансформатор с демпферным управлением. Такое решение позволило снизить механические потери в «автомате» и увеличить его возможности работы в «замкнутом» режиме.

фото Kia

Kia Sportage оснастили электронно-управляемой подвеской ESC нового поколения. В салоне кроссовера ключевыми элементами стали 12-дюймовые мониторы мультимедийной системы и приборной панели.

Kia Sportage пятого поколения стал первой в истории автомобильного бренда моделью, которая в зависимости от региона продаж будет предлагаться покупателю как в длиннобазной, так и в короткобазной версиях. О сроках появления кроссовера в России пока ничего не сообщается.

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6 июля 2021
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