5 самых продаваемых немецких кроссоверов на российском рынке

VOLKSWAGEN TIGUAN
На первом месте по популярности у россиян среди немецких кроссоверов устроился самый «народный» автомобиль рейтинга — Volkswagen Tiguan. Таких машин за прошедшие шесть месяцев было продано в России без малого 19 000 штук! Самый доступный вариант Tiguan — переднеприводный с 6-ступенчатой МКП и 125-сильным бензиновым турбированным мотором объемом 1,4 литра. Его цена — 1,9 млн. рублей. Наиболее же дорогая версия комплектуется 220-сильным 2-литровым турбодвигателем, 7-ступенчатым «роботом» и полным приводом. За такой Volkswagen Tiguan попросят более 3,1 млн. рублей.
BMW X5
На втором месте, с огромным отставанием от лидера, устроился премиальный BMW X5 с 3210 проданными авто за первое полугодие 2021 года. Разрыв с показателями лидера у баварского «кросса» не удивителен. Все-таки цена машины — главное при ее выборе. Так, самый дешевый X5 стоит не менее 5,8 млн рублей. Эта модель, помимо обязательного для всех «иксов» «автомата» и полного привода, оснащена 231-сильным дизелем. Самый же дорогой BMW X5 — в модификации M50i M Special — имеет под капотом 530-сильный бензиновый движок и стоит не менее 9,6 млн рублей.
BMW X6
На третьем месте, с минимальным отрывом от «родственника», оказался BMW X6. Таких авто было реализовано за прошедшие полгода 3041 экземпляров. Цена этого баварца стартует с 6,8 млн рублей. Он укомплектован дизельным мотором мощностью 250 л. с. Ну а топовый BMW X6 M50i M Special c бензиновым 530-сильным мотором обойдется не менее, чем в 9,9 млн рублей.
MERCEDES-BENZ GLE
Следующим в нашем списке самых продаваемых немецких кроссоверов в России идет Mercedes-Benz GLE с продажами на уровне 2927 единиц. Так, GLE 300d 4MATIC Premium c двухлитровым дизелем мощностью 245 л. с. обойдется не менее, чем в 6,25 млн рублей. А самая дорогая комплектация — GLE 400d 4MATIC First Class — с трехлитровым дизелем мощностью 330 л. с. — 10,1 млн. рублей.
BMW X3
И завершает нашу пятерку самых продаваемых в России кроссоверов еще один выходец из Баварии. Это BMW X3 — 2616 реализованных авто за полгода. «Базовый» BMW X3 с двухлитровым бензиновым мотором мощностью 184 л. с. стоит сейчас не менее 4,34 млн рублей. А самый дерзкий X3, с движком в 387 л. с., продается по цене от 6,3 млн рублей.