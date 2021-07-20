5 самых продаваемых немецких кроссоверов на российском рынке

VOLKSWAGEN TIGUAN

На первом месте по популярности у россиян среди немецких кроссоверов устроился самый «народный» автомобиль рейтинга — Volkswagen Tiguan. Таких машин за прошедшие шесть месяцев было продано в России без малого 19 000 штук! Самый доступный вариант Tiguan — переднеприводный с 6-ступенчатой МКП и 125-сильным бензиновым турбированным мотором объемом 1,4 литра. Его цена — 1,9 млн. рублей. Наиболее же дорогая версия комплектуется 220-сильным 2-литровым турбодвигателем, 7-ступенчатым «роботом» и полным приводом. За такой Volkswagen Tiguan попросят более 3,1 млн. рублей.

BMW X5

На втором месте, с огромным отставанием от лидера, устроился премиальный BMW X5 с 3210 проданными авто за первое полугодие 2021 года. Разрыв с показателями лидера у баварского «кросса» не удивителен. Все-таки цена машины — главное при ее выборе. Так, самый дешевый X5 стоит не менее 5,8 млн рублей. Эта модель, помимо обязательного для всех «иксов» «автомата» и полного привода, оснащена 231-сильным дизелем. Самый же дорогой BMW X5 — в модификации M50i M Special — имеет под капотом 530-сильный бензиновый движок и стоит не менее 9,6 млн рублей.