GAC устроил странную презентацию большого кроссовера GS8

Фото производителя.
Китайцы такие китайцы: презентуя второе поколение флагманского кроссовера GAC Trumpchi GS8, представители марки раскрыли внешность, опубликовали характеристики, но… не показали салон новинки.
Алексей Кованов

По итогам презентации мы узнали, что новичок будет сильно крупнее предшественника: длина выросла на добрых 15 сантиметров (до 4 980 мм), а колесная база — на 12 сантиметров (до 2 920 мм). Кроме того, модель перебралась на свежую платформу GPMA, которая, однако, имеет привычную компоновку — с поперечным расположением мотором, многорычажной подвеской сзади и стойками McPherson спереди.

Базовой версии полагается двухлитровый бензиновый турбомотор отдачей 252 л. с., с которым теперь состыкован 8-диапазонный «автомат» вместо прежнего 6-ступенчатого. Привод — посключаемый полный, с муфтой привода задних колес. Кроме того, в гамме появился гибрид, который — на секундочку! — помогала делать японская Toyota.

В Китае кроссоверы GAC Trumpchi GS8 второго поколения появятся осенью Обещаны исполнения на 6 и 7 посадочных мест, а также множество современных электронных помощников, включая систему автоматической парковки. До нас же новинка доберётся не раньше следующего года. Если, конечно, вообще доедет…

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27 июля 2021
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