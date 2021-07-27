GAC устроил странную презентацию большого кроссовера GS8

По итогам презентации мы узнали, что новичок будет сильно крупнее предшественника: длина выросла на добрых 15 сантиметров (до 4 980 мм), а колесная база — на 12 сантиметров (до 2 920 мм). Кроме того, модель перебралась на свежую платформу GPMA, которая, однако, имеет привычную компоновку — с поперечным расположением мотором, многорычажной подвеской сзади и стойками McPherson спереди.

Базовой версии полагается двухлитровый бензиновый турбомотор отдачей 252 л. с., с которым теперь состыкован 8-диапазонный «автомат» вместо прежнего 6-ступенчатого. Привод — посключаемый полный, с муфтой привода задних колес. Кроме того, в гамме появился гибрид, который — на секундочку! — помогала делать японская Toyota.

В Китае кроссоверы GAC Trumpchi GS8 второго поколения появятся осенью Обещаны исполнения на 6 и 7 посадочных мест, а также множество современных электронных помощников, включая систему автоматической парковки. До нас же новинка доберётся не раньше следующего года. Если, конечно, вообще доедет…