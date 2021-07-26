Водителей начнут массово штрафовать за несоблюдение дистанции

В частности, камеры при помощи нейросети обучатся штрафовать водителей за несоблюдение дистанции. Напомним, что наказанием за этот проступок является штраф в размере 1500 рублей, что указано в части 1 статьи 12.15 Кодекса об административных правонарушениях.

При этом Правила дорожного движения дают достаточно расплывчатую формулировку, какой же должна быть оптимальная дистанция: «Водитель должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения, а также необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения», — сообщает нам главный документ водителя.

- Чтобы доказать вину автохама, мы покажем, что он ехал слишком быстро и слишком близко, — приводят слова гендиректора компании «Астралаб» Сергея Ласкина наши коллеги из Autonews. (Напомним, что «Астралаб» носит статус разработчика и производителя дорожных камер).

Сейчас «Астролаб» уже начал разрабатывать соответствующее программное обеспечение. Посмотрим, что из этого получится, ведь, учитывая отсутствие четко прописанных параметров, штраф «за дистанцию» выглядит несколько обсурдным: не секрет, что опытный водитель часто держит минимальный «зазор», дабы перед ним не вклинивались особо ушлые соседи по потоку.

И еще. На днях в СМИ проскочило сообщение, что уже начиная с ближайшей осени полицейские комплексы автоматической фиксации начнут рассылать штрафы водителям за езду с невключенным ближним светом. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает, чем это обернется для огромного количества водителей.