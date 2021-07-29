В Infiniti рассказали, когда преемник «кепки» QX55 поступит в продажу

Портал «АвтоВзгляд» успел раскрыть главное — цены. Так, в начальную комплектацию Luxe за 4 170 000 рублей включены восемь подушек безопасности, отделка салона кожзамом, электропривод передних сидений, двухзонный климат-контроль, светодиодная оптика и современная медиасистема. Плюс люк, электропривод крышки багажника и 20-дюймовые колеса.

А сейчас российский офис японской марки поспешил уточнить: старт продаж новинки состоится уже совсем скоро — в 4 квартале 2021 года. В представительстве рассчитывают на успех модели, так как она «подчеркивает индивидуальность и вкус владельца, не заставляя его выбирать между стилем, удобством и комфортом».

Добавим, что сердцем нового кроссовера стал двигатель серии VC-Turbo рабочим объемом 2,0 литра — это первый серийный ДВС, у которого меняется степень сжатия. В исполнении для российского рынка QX55 развивает 249 л. с. мощности и 380 Нм крутящего момента.

Уникальность мотора VC-Turbo — в возможности самостоятельно регулировать степень сжатия и даже рабочий объем от нагрузки, что улучшает и динамические качества, и топливную эффективность. В итоге, 4-цилиндровая модель располагает характеристиками шестицилиндровой.